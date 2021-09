Cantiere Serravalle a rischio per aumento prezzi, Lonfernini: "Pronti a intervenire per far sì che i lavori proseguano"

I rincari delle materie prime nel settore delle costruzioni potrebbe mettere a rischio il proseguimento dei lavori nell'area sportiva di Serravalle. Sulla questione arrivano rassicurazioni da parte della Segreteria dello Sport "Siamo pronti a prendere in carico il problema senza ombra di dubbio, pronti a valutare ogni ipotesi possibile affinché quel cantiere rispetti i reggimi di tempo dagli appalti, dall'avvio dei lavori e la conclusione".

