Carlo Franciosi: il cordoglio di CONS e FSSI

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e la Federazione Sammarinese Sport Invernali partecipano con profonda commozione al dolore per la scomparsa del dottor Carlo Franciosi. Franciosi, che ha ricoperto l’incarico di Vicepresidente del CONS dal 1981 al 1992, ha dato un importante contributo allo sviluppo dell’attività sportiva in Repubblica, in particolare delle discipline invernali. È stato, infatti, il secondo presidente della storia della Federazione Sammarinese Sport Invernali, ruolo ricoperto dal 1977 al 1992. La sua vicinanza al movimento sciistico non è mai venuta a meno, tanto da essere riconosciuto come presidente onorario. Alla famiglia giunga la vicinanza dell’esecutivo del CONS, del consiglio direttivo della FSSI e di tutto lo sport biancazzurro.