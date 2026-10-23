DAKAR 2026 Castiglioni: “Un centro universitario, il cuore del villaggio olimpico” La giovane Lucia Castiglioni per la prima volta ricopre il ruolo di Capo Missione. Il debutto ai Giochi Olimpici Giovanili Dakar 2026

Lucia Castiglioni Capo Missione Giochi Olimpici Giovanili Dakar 2026: “Sono molto contenta di avere ricevuto questo incarico, e cercherò di dare il meglio di me stessa. Per la prima volta si svolgono questi Giochi in un continente come l'Africa e i ragazzi vivranno un'esperienza incredibile. Il villaggio olimpico sarà all'interno di un centro universitario, perfetto per condivisione e aggregazione”.

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