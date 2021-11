GOLF Caterina Dall'Olmo alla fase finale del "Saranno famosi"

Ribalta nazionale italiana per la sammarinese Caterina Dall'Olmo che si è qualificata per la fase finale di “Saranno famosi”, uno dei due circuiti giovanili della Federazione Italiana Golf riservato alle categorie Under 14 e Under 12 dopo le qualificazioni che si sono svolte su base regionale. Caterina si prepara a mettersi in gioco ai maggiori livelli il prossimo 14 novembre al Golf Club Chervò a Pozzolengo in provincia di Brescia nella zona del lago di Garda. Questa competizione, giunta alla seconda edizione, mette di fronte i migliori talenti giovanili con la presenza di tecnici federali.

