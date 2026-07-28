SAN MARINO OPEN 2026 Cecchinato e Diaz Acosta avanti al San Marino Open Vittorie anche per Forti e Maestrelli

Un giornata piena di grande tennis al San Marino Open, con ben 14 incontri di singolare in programma. Marco Cecchinato vince il derby tutto italiano contro Franco Agamenone, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo 1 ora e 37 di gioco.

Marco Cecchinato: "Avevo perso due volte con Franco, quindi assolutamente sì, complicata. Poi per me i primi turni sono sempre i più difficili, quindi era una partita difficile. Sono stato bravo, secondo me, a essere molto concentrato e attento sul mio servizio. Qui è fondamentale perché comunque c'è un po' di altura, quindi sono contento di questo primo turno. Poi tornare qui a San Marino è sempre emozionante, quindi un buon primo turno, dai. Penso a turno dopo turno e domani ci sarà un turno molto difficile e un vincitore di questo torneo. Quindi sicuramente prima voglio concentrarmi e pensare al turno di domani, poi chissà, vedremo il tabellone".



Avanza anche la testa di serie numero 1 del tabellone Facundo Diaz Acosta, che ha battuto per 6-4 6-2 Tommaso Campagnucci, in una partita che per lunghi tratti è stata più equilibrata di quanto faccia pensare il punteggio finale.

Facundo Diaz Acosta: "È stata una partenza molto difficile, il mio avversario ha giocato molto bene all'inizio del match, lui veniva dalle qualifiche quindi era più abituato alle condizioni di gioco rispetto a me. Ma sono molto felice di aver vinto e ho giocato molto bene alla fine, quindi sono molto contento per questo. Nelgi ultimi 6 mesi ho giocato molto bene, spero di continuare così, di giocare molte partite e arrivare fino alla finale, ma ogni match è difficile e bisogna combattere ogni giorno"

Il numero 108 del ranking mondiale sfiderà agli ottavi Francesco Forti, entrato nel main draw come lucky loser. Il tennista di Cesenatico ha sconfitto nettamente Francesco Coria per 6-4 6-2. Vittoria convincente anche per Francesco Maestrelli, numero 8 del seeding, che batte agilmente l'austriaco Lukas Neumayer per 6-4 6-0. Finisce qui invece il San Marino Open sia per Enrico Della Valle, battuto per 7-6 7-6 dal croato Mili Poljicak. Sconfitta anche per la wild card Jacopo Vasamì, che cede il passo al qualificato peruviano Juan Pablo Varillas con un doppio 6-2. Il programma del campo centrale di Fonte dell'Ovo era stato aperto in mattinata da Nikolasz Basilashvili, che dopo il ritiro di Laslo Djere nella prima giornata, ha battuto in tre set il qualificato ceco Michael Vrbensky.

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