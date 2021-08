SAN MARINO OPEN Cecchinato è già ai quarti Oggi provano a rispondergli Caruso e Simon

Marco Cecchinato prosegue la sua marcia da capofila del tabellone principale ora avviato verso quarti di finale. Il siciliano ha superato in due tie break e non senza difficoltà il giovane marchigiano Luca Nardi che, in tabellone grazie ad una wild card, ha pienamente onorato l'invito vincendo un turno e impegnando a fondo la testa di serie numero 1.

Cecchinato affronterà domani ai quarti di finale la vera sorpresa di questo San Marino Open, il russo Kotov, in tabellone da lucky looser e capace ieri di rifilare un doppio 6-4 a Marcora dopo avere sgambettato Gaio al debutto. In precedenza in campo 2 ottavi della parte bassa del tabellone. O meglio un ottavo. Perchè il brasiliano Meligeni Rodrigues Alves ha passato il turno senza giocare, approfittando del ritiro del britannico Clarke bloccato da un torcicollo che gli ha impedito di presentarsi all'appuntamento lasciando di fatto walk over.

Hanno giocato invece e se le sono date di santa ragione il boliviano Dellien e il rumeno Copil. Il sudamericano, quarta testa di serie nel torneo, ha avuto la meglio in rimonta per 4-6 7-5 6-4. Interessante anche la partita di doppio che ha visto giocare insieme il riminese Manuel Mazza e il sammarinese Marco De Rossi opposti alla coppia brasiliana Matos-Menezes e sconfitti per 6-3 6-4 dopo essersi ottimamente difesi. Menezes aprirà il programma di oggi sul centrale contro il cesenaticense Forti. A seguire toccherà a Salvo Caruso contro il norvegese Rune.

