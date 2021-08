Cecchinato in semifinale senza perdere un set

Sono rimasti in quattro e tra loro c'è Marco Cecchinato. Il palermitano è l'unico azzurro rimasto in gara, ma è anche il numero 1 del tabellone e quindi a lui va il tifo degli appassionati. Pronostico rispettato nel quarto che vedeva il Ceck opposto al russo Kotov, lucky looser capace di vincere un paio di turni. Il match giocato davanti ad un buon pubblico ha visto una prima parte piuttosto equilibrata con Cecchinato che dopo aver mancato una palla break ne ha dovute fronteggiare due. Al tie break l'azzurro è andato sooto 4-1 prima di ritrovare i colpi e il campo e portare a casa il primo set. Persa una partita che poteva anche vincere, il russo è poi andato in rottura prolungata e il secondo set ha preso in fretta la via di Palermo con Cecchinato avanti 3-1, poi 5-2 e chiusura 6-3.









Questa sera alle 19 la prima semifinale tra lo stesso Cecchinato e il next gen Rune. Il diciannovenne danese ha dimostrato di avere colpi degni di supportare una grande carriera per la quale pare proprio sia solo questione di tempo. Nel quarto giocato ieri tutto facile per lui contro il brasiliano Menezes visibilmente stanco dopo la maratona della serata precedente cui lo ha costretto Francesco Forti.

La seconda semifinale, quella delle 21, vedrà sfidarsi il boliviano Dellien, 6-2 6-3 a Meligeni Rodrigues Alves e il brasiliano Luz, 7-6 7-5 a Janvier e capace partendo dalle qualificazioni di arrampicarsi fino in semifinale.