FAIR PLAY Celebrata anche in Repubblica la Giornata Mondiale del Fair Play

Una sala bella piena nel segno del Fair Play. Una serata coinvolgente e appassionata aperta dal Presidente del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play Gian Battista Silvagni, che ha visto la partecipazione delle istituzioni, di campioni sportivi e di un numeroso pubblico. Presente anche il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini che ha introdotto con un saluto temi e ospiti. Tanti i premiati che hanno particolarmente apprezzato la relazione del professor Gennaro Testa dell'Università di Firenze sul tema "il gioco e lo sport non solo muscoli e polmoni". Presentato ufficialmente il Passaporto Internazionale Fair Play consegnato materialmente al Segretario Lonfernini, al Presidente Silvagni, ai testimonial Alessandra Perilli e Massimo Bonini. La seconda parte è stata dedicata alla consegna dei riconoscimenti Fair Play 2023 alle diverse categorie, premi riservati a coloro i quali si sono distinti nello sport e nella vita per una condotta ispirata all'etica e ai principi del Fair Play. Apprezzata ed applaudita infine l'esibizione degli allievi dell'Istituto Musicale Sammarinese.





Tutti i premiati della sesta edizione

Premio Fair Play al GESTO

Elia Matteini ( Società Polisportiva Cailungo)

Mariaclotilde Adosini (Polisportiva Scherma Bergamo)

Davide Bottin (Polisportiva San Pietro Viminario)

Pietro Rossi (Gruppo Podistico Amatoriale San Marino)

Alex Da Riz (ASD Cavarzano Oltrardo-Limana)

Nicolò Bellus (ASD Plavis 2021)

Maurizio De Giacometti (ASD Pedavena Calcio)

Emilia Rossatti (Accademia Scherma Gc Bernardi)

Ambra Francini (Società Polisportiva Cailungo)

Backaert Auriel (Judo)

Paolo Persoglia (Judo)



Premio Fair Play alla Carriera

Pasquale Raschi (Tiro a segno)

Francesco Nanni (Tiro a segno)

Giuseppe Cardinali alla Memoria (Tiro a segno)

Marino Ercolani Casadei alla Memoria (Pesistica)

Roberto Tamagnini (Tiro a segno)



Premio Fair Play alla Promozione

3° B Scuola Media Statale Serravalle (Ventuno lettere per Lorenzo)

Andrea Renzi (letteratura sportiva)



Diploma di Merito Fair Play

Valentina Mularoni (Jiu jitsu)

Jessica Zannoni (Judo)

Matilde Terenzi (Roller)

Stella Paoletti (Bocce)

Enrico Dall'Olmo (Bocce)

Eleonora Rossi (Atletica Leggera)



Menzione d’Onore Fair Play

Don Giuseppe Innocentini (fondatore Juvenes ricorrenza 70°fondazione 1953-2023)

VIP Viviamo in Positivo San Marino



Premio DONNA FAIR PLAY Soroptimist Single Club San Marino

Mariaclotilde Adosini (Scherma)

Emilia Rossatti (Scherma)

Ambra Francini (Calcio)

Valentina Mularoni (Jiu jitsu)

Jessica Zannoni (Judo)

Matilde Terenzi (Roller)

Stella Paoletti (Bocce)

Eleonora Rossi (Atletica)

Backaert Auriel (Judo)



Premio Giovani Fair Play Media Partner San Marino RTV e L’Informazione di San Marino

Elia Matteini (Calcio)

Davide Bottin (Calcio)

Nicolò Bellus /Calcio)

Ambra Francini (Calcio)

Matilde Terenzi (Roller)

Backaert Auriel (Judo)



Attestato di Merito Fair Play

Classi 2Eb – 4C – 3Sa – 2Sa

Scuola Secondaria Superiore San Marino - Scuola Media 2 Statale Serravalle



Premio Fair Play Stampa Sportiva Associazione Sammarinese Stampa Sportiva

Albano Sgarbi (Racconti di Emozioni)





