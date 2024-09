FAIR PLAY Celebrata la giornata Fair Play a San Marino Grande partecipazione per la settima edizione alla presenza anche del presidente EFPM Philippe Housiaux.

La Giornata Mondiale Fair Play si conferma manifestazione molto partecipato. La settima edizione dell'evento sammarinese è stata arricchita dalla presenza del presidente del Movimento Europeo del Fair-Play Philippe Housiaux che ha aperto i lavori con il presidente del Comitato Sammarinese Gian Battista Silvagni. Gli interventi di Sergio Luconi e Luca Venturelli hanno catturato l'attenzione dei presenti per la profondità e la sensibilità dei temi toccati. Dopo l'esibizione di Gigliana Flore, in arte Gilly, che ha presentato anche i suoi due libri, l'evento ha raggiunto il momento più importante con la cerimonia di premiazione delle diverse categorie con i riconoscimenti Fair Play 2024.

Sono stati in totale 28 i protagonisti dello sport e della società civile ai quali sono sono stati consegnati i premi per la condotta ispirata all'etica e ai principi del Fair Play. Alla presenze del testimonial sammarinese Massimo Bonini consegnati anche il San Marino International Fair Play Passport. La giornata è stata arricchita anche da eventi collaterali, come l'incontro tra il Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani e il presidente Philippe Housiaux e la partita di calcio amichevole tra le squadre giovanili del San Giorgio Prato e la Serravalle Academy.

