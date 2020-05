Cerimonia di Apertura - Giochi Piccoli Stati 1985

Il 23 Maggio 1985 è stata una giornata storica per la Repubblica di San Marino. Con la Cerimonia di Apertura , è iniziata la prima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa. Rivederla sarà un'emozione per chi ha partecipato, per chi c'era e per chi non l'ha mai vista. Un tuffo nel passato che non lascerà indifferenti.

