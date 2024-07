PARIGI 2024 Cerimonia di apertura Olimpiadi: San Marino insieme alle caraibiche Saint Lucia, St. Vincent e Grenadine Alessandra Gasparelli e Loris Bianchi portabandiera lungo la Senna

Cerimonia di apertura Olimpiadi: San Marino insieme alle caraibiche Saint Lucia, St. Vincent e Grenadine.

Grande attesa per la cerimonia di apertura dei Giochi della XXXIII Olimpiade Parigi 2024. Nella capitale francese va in scena il primo atto ufficiale con la parata delle delegazioni che si mostreranno al mondo nella lunga sfilata sulla Senna a bordo di imbarcazioni. Sono presenti 10.714 atleti provenienti da 205 Nazioni, che competono in 32 discipline attraverso 329 eventi sportivi. A causa delle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina, gli atleti russi e bielorussi gareggiano da neutrali sotto la bandiera dell’Ain (Atleti individuali neutrali). È presente anche la squadra olimpica dei rifugiati.

La delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese condividerà il battello con Saint Lucia, St. Vincent e le Grenadines, nell’arcipelago caraibico di oltre 600 isole con circa 16mila abitanti. La delegazione biancazzurra vedrà lungo la Senna gli atleti Alessandra Gasparelli e Loris Bianchi, alfieri dell’atletica e del nuoto scelti come portabandiera, Alessandra Perilli del tiro a volo, Myles Amine Mularoni della lotta e Giorgia Cesarini del tiro con l’arco, con Christian Forcellini capo missione e Anna Lisa Ciavatta, vice capo missione. Con il presidente del CONS Gian Primo Giardi e il segretario generale Eros Bologna saranno presenti alla cerimonia di apertura i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, con i Segretari di Stato Rossano Fabbri per lo Sport e Luca Beccari agli Esteri.

La capitale francese, a partire dalle 19.30 fino alle 23.15, per qualche ora si trasformerà in un teatro a cielo aperto, con la tradizionale sfilata di atleti e di bandiere sul fiume che per l’occasione sostituirà la tradizionale pista di atletica di uno stadio olimpico. Le delegazioni di ciascuna Nazione solcheranno il fiume a bordo dei battelli, mentre le banchine diventeranno tribune per gli spettatori. «Si tratta del più grande spettacolo - dice Gian Primo Giardi, presidente del CONS - che unisce sport, istituzioni, cultura e tradizione nel segno dei valori dell’olimpismo, della fratellanza, della pace. L’Olimpiade è la più alta espressione di condivisione che nella cerimonia di apertura raccoglie sotto lo stesso cielo atleti, tecnici, dirigenti sportivi e istituzioni mandando un messaggio forte al mondo».

Sono imponenti le misure di sicurezza. Il centro di Parigi è stato diviso in cerchi concentrici con varchi e accessi garantiti solo a persone accreditate. Si prevedono almeno 320mila persone e la cerimonia sarà trasmessa su 80 schermi giganti in tutta Parigi. Sono coinvolti circa 30mila poliziotti e gendarmi, 20mila guardie private in divisa e riconoscibili, e ci sono poi gli agenti del Bac in mezzo al pubblico.

Domani scenderà in vasca a La Defense Arena, alle 11, il ventiduenne nuotatore Loris Bianchi per la batteria di qualificazione dei 400 metri stile libero. In serata è in programma la cena istituzionale con la delegazione sammarinese a Paris Seine - Port de Bercy, alla presenza dei Capitani Reggenti e dei Segretari di Stato.

