GIOCHI DEL MEDITERRANEO
Cerimonia di chiusura: Gasperoni e Conti i due portabandiera a Taranto
Saranno il velocista e l'amazzone a sfilare col vessillo sammarinese nella serata che concluderà i Giochi del Mediterraneo
Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha reso noti i nomi dei due portabandiera di San Marino per la cerimonia di chiusura del Giochi del Mediterraneo: saranno il velocista Alessandro Gasperoni e l'amazzone Nicole Conti a sfilare con il vessillo del Titano nella serata conclusiva di Taranto 2026, domani, alle 20, allo Stadio Iacovone.
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