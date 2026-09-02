GIOCHI DEL MEDITERRANEO Cerimonia di chiusura Taranto 2026: Nicole Conti portabandiera di San Marino L’amazzone sammarinese e Jappeloup chiudono al 22° posto la finale del salto ostacoli: una grande esperienza internazionale per il ritorno del Titano ai Giochi del Mediterraneo

Al termine della gara ha ricevuto l’annuncio dal capo missione Annalisa Ciavatta: Nicole Conti sarà la portabandiera di San Marino alla cerimonia di Chiusura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Una grande soddisfazione per lei dopo che ha chiuso con un 22° posto e 25 penalità la finale del salto ostacoli. Un risultato che va letto ben oltre la classifica. Nicole ha affrontato fino in fondo una competizione di altissimo livello, riuscendo a portare San Marino nella finale e a vivere da protagonista il ritorno dell’equitazione sammarinese ai Giochi del Mediterraneo dopo 21 anni.

Dopo il 22° posto del primo round, il binomio biancazzurro ha affrontato anche il secondo percorso con coraggio e determinazione. Qualche errore ha fatto salire il punteggio a 25 penalità, ma non cancella una prestazione che resta significativa per lo sport sammarinese. Nicole Conti ha rappresentato il Titano con eleganza, personalità e carattere. Insieme a Jappeloup ha affrontato una delle sfide più importanti della sua carriera, trasformando Taranto in un’esperienza destinata a lasciare il segno. Non è una medaglia, ma è comunque una piccola grande pagina di storia biancazzurra.

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