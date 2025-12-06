Cerimonia e gala aprono i Campionati Italiani Indoor Fiarc in Repubblica

Un pieno di emozioni che volano sulle frecce e colpiscono il cuore di ognuno dei partecipanti. La cerimonia di apertura, con annesso gala del campionato italiano FIARC Indoor, sta tutta nello sport, nei sorrisi, negli abbracci, nell'amicizia che ancora fa la differenza, come la voce di Alessandra Busignani quando canta dal vivo gli inni nazionali di Italia e San Marino. Ci sono i rappresentanti delle Segreterie di Stato a porgere il saluto, così come il Presidente del Comitato Olimpico Christian Forcellini: "Questa manifestazione rientra in quelle che sono un po' le politiche che abbiamo cercato di mettere in atto, incentivando le federazioni a organizzare manifestazioni sportive, perché le manifestazioni sportive per un paese piccolo come il nostro sono un biglietto da visita incredibile. Dobbiamo sfruttarle, portare gente a San Marino e questa occasione è una di quelle occasioni che appunto fa sì che il nostro paese possa mettere in evidenza la sua ospitalità e soprattutto la bellezza anche dei suoi impianti, perché bisogna dire anche che noi abbiamo degli impianti d'eccezione che fuori ci invidiano, come in questo caso qui al Multieventi e quindi questo ci fa onore e ci spinge sempre ad organizzare sempre più manifestazioni internazionali".

Nel corso della serata il Presidente della Federazione Sanmarinese Tiro con l'Arco, Luciano Zanotti, ha celebrato i 30 anni del tiro istintivo a San Marino ripercorrendo con i fondatori tutte le tappe dalla nascita ad oggi insieme ai Presidenti di FIARC, Flavio Arioni e di FITARCO, Vittorio Polidori, a vivacizzare la serata le coreografie delle ragazze della Mia Gym, a rendere possibile la manifestazione una bella e importante squadra di volontari. Davide Filippucci, Presidente dei Lunghi Archi di San Marino: "Parliamo di 50 volontari circa che si distribuiscono nei quattro giorni però per un totale di circa 35 persone che vengono a lavorare gratuitamente per dare una mano all'evento della federazione. Come dicevo ci sono i ragazzi dei lunghi archi che sono la compagnia promotrice di questo evento ma ci sono i ragazzi degli arcieri del Titano che io non finirò mai di ringraziare perché comunque siamo un'unica federazione e quando c'è bisogno di fare ci sono sempre e ci danno una mano".










