NUOTO ARTISTICO Che brava Jasmine Verbena! 7° posto assoluto ai Mondiali di Fukuoka Grande prestazione per Jasmine Verbena ai Mondiali di nuoto di Fukuoka, in Giappone. La sincronette sammarinese chiude al 7° posto assoluto la finale del solo libero femminile di Nuoto Artistico con il punteggio di 186.4918. Oro alla giapponese Inui.

Essere entrati in una finale mondiale è già qualcosa di storico per San Marino. Confrontarsi con le più grandi della disciplina e dimostrare di saperci stare alla grande ancora di più. A Fukuoka, in Giappone, Jasmine Verbena chiude il solo libero femminile di Nuoto Artistico al 7° posto assoluto. Un'esibizione pulita, elegante e con pochissime sbavature che consente alla sincronette biancazzurra di mettersi alle spalle ben 5 atlete, tra cui quelle delle “giganti” Spagna e Francia. Qualificata alla finalissima con il quinto posto ed entrata in acqua come ultima delle 12 partecipanti, Verbena ha optato per un esercizio con una difficoltà dichiarata di 25.3500.

Una routine sulla perseveranza e una bella scelta musicale hanno permesso alla sammarinese, accompagnata dal tecnico federale Simona Chiari e dalla nutrizionista Lucia Rossi, di chiudere con un punteggio di 186.4918 che vuol dire settima posizione ai Mondiali giapponesi. Una prestazione straordinaria per Verbena, che ripaga di tutti gli sforzi e i sacrifici fatti. Medaglia d'oro che è andata alla padrona di casa Inui davanti all'austriaca Alexandri e alla britannica Shortman.



