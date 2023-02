MEETING DEL TITANO DI NUOTO Chiusa la 20^ edizione del Meeting del Titano. Si apre il fronte sul progetto nuova piscina 650 atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia hanno partecipato al del Meeting del Titano. Il Presidente della Federnuoto sammarinese Rossini parla della nuova piscina

L'edizione numero 20 del Meeting del Titano è volata via senza intoppi, e la Federnuoto sammarinese ha inanellato tutta una serie di riconoscimenti positivi a cominciare dall'organizzazione ormai collaudata. All'interno del Multieventi Sport Domus hanno preso posto 650 atleti, alcuni di loro nel giro della Nazionale Azzurra guidata dal CT Cesare Butini. La manifestazione ha dato loro la possibilità di effettuare un test in vasca lunga, uno dei primi della stagione agonistica, se non il primo in assoluto. Per quanto riguarda le prestazioni tecniche da segnalare quelle di Francesca Pasquino nello sprint del dorso (28.49), Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti (4.17.63). Daniele Del Signore, classe 2007, migliora il primato italiano categoria ragazzi dei 200 dorso coprendo la distanza in 2.01.47. Ci si attendeva di più dai nuotatori biancoazzurri, come ha sottolineato lo stesso Direttore Tecnico della Nazionale sammarinese Luca Corsetti.

Tempi troppo alti quelli fatti registrare in generale dagli atleti che rappresenteranno San Marino ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta 2023. Al di là degli aspetti tecnici a tenere banco in questa edizione del Meeting è l'ormai non più procrastinabile ampliamento della Piscina del Multieventi Sport Domus. “C'è – ha detto chiaramente il Presidente della Federnuoto sammarinese Marco Giancarlo Rossini nell'approfondimento domenicale "12 minuti con…" - la necessità di dare un nuovo impulso allo sviluppo degli impianti in territorio sammarinese. Sport, al di là dei risultati. Questo impianto è bellissimo, ma manca una vasca che ci permetta di completarlo. Una vasca – ha aggiunto Rossini - che consenta agli atleti di fare riscaldamento e scioglimento. Il progetto è nell’aria da tanto tempo e mi auguro che possa concretizzarsi il prima possibile, perché ritengo che il momento sia quello giusto. Potremmo riuscire così – ha concluso - a creare un polo nuoto nella zona di Serravalle”.

