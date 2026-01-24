CELEBRAZIONI Christian Forcellini: "Abbiamo il dover di mettere nelle condizioni i nostri atleti di dare sempre il massimo" È stato il primo San Marino Sport Awards organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale sammarinese presieduto dal nuovo presidente

Soddisfatto della serata San Marino Sport Awards il Presidente del Cons Christian Forcellini: "Abbiamo voluto fare un qualcosa di diverso, nel segno della continuità, però innovando e facendo qualcosa di nuovo. Un format diverso per una serata che celebra i trofei, i risultati degli nostri incredibili ragazzi. Serata che è culminata con la nomina di Atleta dell'Anno a Verbena, a coronamento di quella che è la sua carriera. Questa sera è stata molto emozionante, ci sono stati tanti ospiti, da Kimi Antonelli, che ha deliziato la serata, ma ospiti anche nel giornalismo, ospiti internazionali, il Presidente del Comitato Olimpico italiano, ospiti istituzionali. Credo che questa serata sia riuscita a dare quel passo e quell'accelerata a qualcosa di nuovo, fondamentale nel mondo dello sport di oggi. San Marino c'è, assolutamente. Come ho avuto modo di dire, le Olimpiadi sono un biglietto da visita, una possibilità per far conoscere il nostro paese, non solo attraverso i nostri atleti, ma anche attraverso la nostra partecipazione. Noi cerchiamo di mettere in campo, in delle vetrine così importanti, quelle che sono le attività più interessanti per far sì che San Marino si conosca al meglio possibile. Lo faremo a Cortina, lo faremo a Bormio, lo faremo a Milano, perché San Marino c'è e dobbiamo far sentire la nostra voce".

