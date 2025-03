ELEZIONI CONS Christian Forcellini è il nuovo presidente del CONS Marco Giancarlo Rossini è il vice presidente. Eros Bologna confermato segretario generale. Tre le novità nel Comitato Esecutivo.

È Gian Primo Giardi, presidente uscente ad annunciare il nome del suo successore. Il Consiglio Nazionale dello sport sammarinese sceglie la continuità. Christian Forcellini, già vice presidente del CONS, è ufficialmente il nuovo presidente. È questo l'esito dell'elezione che ha visto Forcellini superare per 24 voti a 10 lo sfidante per la presidenza Andrea Benvenuti.

"Un'elezione nella continuità ma anche nel rinnovamento secondo me, perché la continuità sicuramente è nel ricevere un'eredità importante dal presidente uscente, in termini di risultati, di politiche messe in campo. Nel rinnovamento perché secondo me le sfide che ci aspettano sono tante. Ci sono molte cose che sono da cambiare, da aggiornare, ci sono molte situazioni che vanno aggiustate e quindi credo che insieme all'esecutivo, il nuovo esecutivo, sono sicuro che riusciremo a portare avanti tutti i progetti che ci siamo prefissati".

Christian Forcellini diventa l'ottavo presidente della storia del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, ruolo che ricoprirà per il quadriennio 2025-2028.

"L'eredità che lascia Gian Primo è sicuramente un lascito pesante, carico di responsabilità. Il mio obiettivo ovviamente è cercare di portare avanti i progetti, le cose che abbiamo fatto insieme perché io ero vicepresidente e quindi credo che abbiamo la stessa idea e credo che quello che abbiamo messo in campo abbia portato dei risultati e spero che i risultati arrivino".



Confermati nel Comitato Esecutivo: Marco Giancarlo Rossini, ora nuovo vicepresidente, ed Emanuele Vannucci. Le due novità sono Maurizio Mazza e Mauro Santi. Questo per quanto riguarda i ruoli compatibili con cariche federali. Per i due posti all'interno del CE non compatibili con incarichi federali è stata eletta Martina Mazza e confermato Giuliano Tomassini. Confermato segretario generale per il prossimo quadriennio Eros Bologna.

