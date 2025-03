Christian Forcellini: "Il Cons al servizio delle federazioni e non viceversa"

Christian Forcellini

Alla vigilia delle elezioni del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese abbiamo sentito i due candidati. Queste le considerazioni di Christian Forcellini:

"Chiunque si sieda al vertice di questo Comitato Olimpico va a prendere un'eredità importante lasciata dall'attuale esecutivo, ma soprattutto dall'attuale presidente in termini e in fatto di risultati. Io credo che nello sport i risultati sono comunque la cosa principale, tutto il resto diciamo è aleatorio, ma i risultati sono indiscussi. Quindi sicuramente cercare di riconfermare questi risultati, che nello sport sammarinese ultimamente hanno dato grande gioia e grande soddisfazione, ma soprattutto grande visibilità al paese, è uno degli obiettivi principali dove si cerca di riuscire. Chiaramente creando la condizione per i ragazzi e per tutte le federazioni e gli atleti di prepararsi al meglio. Poi sicuramente c'è come sappiamo bene da rivedere un po' la legge sullo sport. La legge sullo sport aveva già affrontato una fase di revisione che poi, per il cambio di legislatura, non è stata potuta portare avanti, però ci sono delle cose che il vecchio Consiglio nazionale aveva già segnalato e quindi è questione di portare avanti queste modifiche che sono fondamentali e strutturali per poi costruire il Comitato Olimpico anche del futuro e lo sport del futuro. Tra le altre cose sicuramente c'è da rivedere qualcosa sul discorso della struttura Cons, metterla operativa per far sì che sia il Cons al servizio delle federazioni e non le federazioni al servizio del Cons, così come c'è tutta la cosa, diciamo così, la materia riguardante gli impianti sportivi e le strutture che sono fondamentali perché un paese come il nostro credo che meriti delle strutture moderne, all'avanguardia, multidisciplinari che possono soddisfare le esigenze di tante federazioni perché ricordiamo che ci sono anche alcune Federazioni che a San Marino ancora non hanno un impianto".

I risultati sono conseguenza dell'ottimo lavoro anche degli atleti, una visione sulla tutela degli atleti?

"Ma assolutamente sì, è chiaro che i risultati prima di tutto vengono dagli atleti e il merito è principalmente il loro. Il Comitato Olimpico deve supportare le Federazioni e gli atleti nel loro percorso, sia tecnico sia economico ovviamente, per dargli la possibilità di partecipare alle varie manifestazioni e quindi di ottenere quelli che sono poi i risultati. Questo sicuramente va fatto, va tutelato, bisogna creare sicuramente un contenitore dedicato a quegli atleti di interesse nazionale, ma bisogna anche capire quali saranno i parametri per definire un atleta di interesse nazionale. Quindi sono tutte cose da mettere in campo, ma sicuramente gli atleti sono il focus principale di un Comitato Olimpico che deve guardare al futuro".