Christian Forcellini: "Il nostro movimento sportivo è sano, siamo sulla strada giusta"

Il presidente del CONS Christian Forcellini traccia un bilancio positivo per il 2025 dello sport sammarinese: "Siamo veramente soddisfatti di come stanno andando le cose. Appena ci siamo seduti con il nuovo esecutivo, il nostro primo impegno è stato, come ho detto, Andorra, i Giochi dei Piccoli Stati, che sono stati un risultato incredibile da ogni punto di vista non solo sportivo, ma credo anche da un punto di vista dell'affiatamento dei ragazzi, del clima e di tutto quello che ha comportato quella trasferta. Ci sono state le conferme di tanti risultati durante l'anno, dal tiro a volo con la Perilli, con Gianmarco Berti nel Mixed Team, con la Champions League, le bocce nell'Europeo, l'atletica: sono stati tanti i risultati, a dimostrazione che il nostro movimento sportivo è sano. Questa sicuramente è una spinta per far sì di poter supportare sempre di più questi atleti, perché credo che siamo sulla strada giusta. Ho avuto modo di incontrare il presidente del CIO, scherzando abbiamo fatto due chiacchiere e lui si ricorda e ci parla ancora di noi attraverso quelle che sono state le incredibili medaglie di Tokyo, quindi nella nostra piccolezza riusciamo. a livello internazionale, a farci considerare come dei grandi".










