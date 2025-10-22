COMITATO OLIMPICO

Christian Forcellini incontra Luciano Buonfiglio.

Il presidente del CONS, Christian Forcellini, e il Segretario Generale, Eros Bologna, hanno incontrato a Roma il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il Segretario Generale Carlo Mornati. L’incontro, che ha segnato il primo appuntamento ufficiale tra i due neo presidenti eletti, si è svolto in un clima di grande cordialità, confermando la solida amicizia e la proficua collaborazione che da tempo unisce i due Comitati Olimpici.

