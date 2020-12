LUTTO "Ciao Michael" È morto ieri sera Michael Antonelli, giovane promessa del ciclismo sammarinese

Aveva solo 21 anni ed aveva un grande sogno da realizzare, quello di diventare un campione di ciclismo. Michael Antonelli se n'è andato ieri sera, dopo che un destino crudele lo ha strappato, troppo presto, all'amore dei suoi cari. Un lungo calvario cominciato il 15 agosto del 2018, quando rimase coinvolto in un tragico incidente durante la gara ciclistica Firenze - Viareggio. Il ricovero in ospedale, la lunga riabilitazione, il ritorno a casa, con la speranza, purtroppo vana, di poter tornare ad una vita normale.

Michael Antonelli lo ricordano in tanti, a cominciare dalle istituzioni politiche e sportive della Repubblica. Il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati ricorda il ragazzo modello, l'atleta valoroso che ha tenuto alto i colori della bandiera della nostra Repubblica. Il cordoglio e la memoria del CONS per quel corridore con le braccia alzate dopo una vittoria e sorridente sul podio insieme ai suoi compagni di squadra in occasione della medaglia d'oro conquistata ai Giochi dei Piccoli Stati 2017. E poi la Juvenes, la squadra ciclistica di Serravalle, dove Michael aveva cominciato la sua brillante carriera. Rimane e rimarrà per sempre il nostro campione. Cosi il Comites che rivolge il proprio pensiero ad una famiglia devastata da questo enorme dolore. Lo ricorda soprattutto mamma Marina. Lo ricorda come un figlio unico, esemplare, straordinario. Un figlio di cui essere fieri ed orgogliosi per una mamma che, con il dolore nel cuore, continuerà a portare avanti quel sogno spezzato, in quella maledetta domenica del 15 agosto 2018.

