Ciccone, Consonni e tanti altri: ciclisti a San Marino per vivere e allenarsi

Le salite di Montegiardino, Chiesanuova e San Marino – già protagoniste nella cronoscalata del Giro d'Italia 2019 e che lo saranno per il Tour de France 2024 – e, nel circondario, altre strade storiche per il ciclismo come il Cippo della Carpegna, tanto caro a Marco Pantani. Un luogo ideale per allenarsi e prepararsi alle prossime gare: anche per questo numerosi corridori professionisti, appartenenti alla categoria World Tour, hanno scelto il Titano come residenza per vivere assieme alle famiglie. La Federazione Sammarinese Ciclismo – con il suo presidente Walter Baldiserra – ha quindi deciso di organizzare una serata conviviale per permettere a tutti i ciclisti di conoscere appieno la realtà sammarinese e scoprire le prime impressioni sulla loro esperienza in Repubblica. Tanti i ciclisti che hanno partecipato: da Giulio Ciccone – vincitore di diverse tappe al Giro d'Italia – a Simone Consonni, medaglia d'oro su pista alle Olimpiadi di Tokyo nell'inseguimento a squadre e campione del mondo a Roubaix nel 2021, passando per Lorenzo Rota, Simone Velasco e molti altri. Una flotta di corridori a San Marino, esperti, giovani e talentuosi. Alla serata erano presenti anche i due Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Teodoro Lonfernini.

Questi i ciclisti che risiedono a San Marino: Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), Manuele Boaro (Astana), Giovanni Carboni (Kern Pharma), Giulio Ciccone (Trek–Segafredo), Kevin Colleoni (Jayco-AlUla), Simone Consonni (Cofidis), Matteo Fabbro (Bora), Alexander Konychev (Team Corratec), Matteo Malucelli (Bingoal), Lorenzo Rota (Intermarchè), Simone Velasco (Astana), Filippo Zana (Jayco-AlUla), Giovanni Aleotti (Bora), Filippo Baroncini (Trek–Segafredo), Nicola Conci (Alpecin), Alessandro Fedeli (Q36.5 Pro Cycling Team), Filippo Fiorelli (Green ProjectBardiani), Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Antonio Tiberi (Trek–Segafredo).

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per lo Sport