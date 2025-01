Valter Baldiserra confermato alla guida della Federciclismo per acclamazione ringrazia per la fiducia e fissa il focus su obiettivi a breve termine come i Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025 dove il ciclismo sammarinese sarà presente in tre specialità e l'organizzazione del passaggio a San Marino del Giro d'Italia femminile. La Federciclismo sammarinese è presente all'interno degli organismi internazionali, e questo, -sottolinea Baldiserra – ci fa onore .