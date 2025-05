Ciclismo, Davide Conti: "Mi dispiace non aver gareggiato. Voglio tornare presto"

Nel video l'intervista

Per Davide Conti sono stati dei Giochi molto sfortunati, il giovane ciclista sammarinese è stato protagonista di una caduta in allenamento che lo ha costretto anche al ricovero in ospedale e successivo intervento alla clavicola.

Sì, non me la immaginavo così. Purtroppo sono caduto durante la prova percorso. Ho dovuto seguire un intervento. Ringrazio il Comitato Olimpico, la Federazione e chi è stato vicino. Adesso pensiamo a recuperare in fretta e alla prossima stagione. Però almeno hai visto, hai fatto il tifo, anche se non direttamente sulla pista per i tuoi compagni di squadra. C'è la voglia di tornare presto? Sì, tanta voglia. Adesso l'importante è recuperare bene e ho sempre seguito i miei compagni per aiutarli.



(Nel video l'intervista con Davide Conti)