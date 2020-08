ORTONA Ciclismo: la prima vittoria di Mattia Antonelli Bel successo per il ciclista sammarinese del team Fiumicinese che conquista il Memorial Bruno D'Urbano nella categoria allievi.

La prima volta di Mattia Antonelli sul gradino più alto del podio è ad Ortona nella gara valevole per il Memorial Bruno D'Urbano. È arrivato un successo, il primo, al termine dei 40 km totali previsti sul circuito disegnato dall'organizzazione. Per l'atleta del team Fiumicinese, un successo che vale doppio grazie anche al secondo posto del compagno di squadra Lorenzo Anniballi. Una vittoria da dedicare. Il giovane sammarinese aveva già partecipato anche alla Lugo-San Marino, classica autunnale per i futuri campioni del ciclismo. Mattia Antonelli sarà anche quest'anno al via.

Nel video la sua intervista

I più letti della settimana: