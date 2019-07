Ciclismo, Pazzini, Giulietti e Zonzini sono campioni sammarinesi

Sono le strade di Faetano ad assegnare i titoli di campione sammarinese di ciclismo del 2019. In palio nel contesto di una gara aperta a tutti che ha visto al via circa 120 atleti provenienti da Romagna, Toscana e Marche. Il colpo grosso è quello di Marco Pazzini, che nella nella categoria Cadetti/Junior/Senior/Veterani non si limita al titolo biancazzurro e chiude primo assoluto. Un risultato cercato a lungo e finalmente ottenuto, tra l'altro in una gara impreziosita dalla presenza del fresco campione italiano Michele Senni, terzo dietro anche a Marco Benzi. Dal punto di vista dello spettacolo il meglio si è visto nella categoria Gentlemen, nella quale la velocità media è stata superiore ai 43 km/h. Qui il campione sammarinese è Luigi Giulietti, 5° assoluto in una prova che ha visto primeggiare un velocista puro come Roberto Cevoli, accompagnato sul podio da Fabrizio Garavini e Roberto Zini. Infine la Supergentlemen: Silvio Zonzini è campione del Titano nonché 6° assoluto, nella classifica complessiva invece Claudio Valentini prevale su Roberto Novelli e Arnoldo Antonini.