ANDORRA 2025 Ciclismo, Tura: "Sono sette anni che aspettiamo questo momento" In settimana presentate le nuove maglie della Nazionale sammarinese di ciclismo. Ad indossarle saranno i prescelti dal CT Maurizio Tura per affrontare le gare ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra.

Maurizio Tura, CT San Marino Ciclismo:

"Veniamo da due ori e un argento, quindi ripetersi sarà molto difficile, ma noi comunque andiamo e ci proviamo. Hanno cambiato i regolamenti, che sicuramente non ci favoriscono, però abbiamo anche dei ragazzi che hanno voglia, hanno tanta voglia, si stanno preparando da anno scorso, non hanno lasciato niente al caso, acqua, tempo brutto, quindi noi andiamo molto carichi, sperando di ripetere almeno il risultato".

Una grande novità è quella rappresentata da due ragazze che faranno parte della delegazione.

"Sì, qui ci torniamo a ripetere, non eravamo così nel 2017, ma l'abbiamo fatto nel 2005 e l'abbiamo fatto nel 2009, nel 2011 con la Veronesi e la Monaldini. C'è stato anche il 2005 con la Taddei, abbiamo fatto sempre un'ottima figura, perché su Daniela non serve spendere parole, la Monaldini aveva fatto medaglia. Siamo molto fiduciosi, perché Valentina ha fatto l'esordio con le professioniste domenica in Francia, ha fatto subito un ventesimo assoluto, prima gara in vita sua, quindi andiamo molto carichi per quanto riguarda i femminili".

L'ultima domanda sulla pista, sulla tecnica, sia per quanto riguarda la mountain bike che per quanto riguarda il ciclismo su pista e la cronometro. Che tipo di pista ci dobbiamo attendere?

"Vedendo le planimetrie, non saranno facili la strada, perché c'è una salita finale di 4 km all'8% su una gara di 100 km. La mountain bike la conosciamo bene, perché si corre nel circuito dove fanno la Coppa del Mondo da diversi anni, Casadei la conosce perché ci ha già corso ed è molto impegnativa. La cronometro, fortunatamente, come caratteristica si addice sicuramente alle nostre atlete".

