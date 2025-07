Ciclismo, Valentina Venerucci: "Il Giro d'Italia Women è stata un'esperienza meravigliosa"

Valentina Venerucci (Aromitalia 3T Vaiano, Foto F.Ossola)

Voglia e determinazione, ma anche tanta passione. Valentina Venerucci ha realizzato un sogno, partecipare al Giro d'Italia Women.

"È stata un'esperienza meravigliosa, è un sogno che si è realizzato inaspettato perché è avvenuto tutto all'improvviso ma sono felice di averlo vissuto e ancora non me ne rendo conto in realtà"

La medaglia di bronzo ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, ha avuto la possibilità di partecipare al Giro con il team Aromitalia 3T Vaiano, in un'edizione speciale della corsa rosa, transitata anche per San Marino.

"Giocavo in casa nel mio territorio, è stato veramente bello passare nelle terre di casa ma soprattutto sentire tante persone che tifavano me, urlavano il mio nome inaspettato. Sì me l'aspettavo però è sempre un piacere sentirsi in quell'esatto momento, nonostante la fatica comunque ti danno uno stimolo in più. Non pensavo ci fosse così tanta gente a sostenermi, sono veramente molto felice".

Una prova importante per l'atleta sammarinese che ha iniziato questa avventura nel mondo agonistico pochi mesi, ma che le sta regalando tante soddisfazioni e la possibilità di confrontarsi con le migliori atlete a livello internazionale.

"Pensavo, immaginavo fosse difficile, fosse tosto, però il livello è altissimo, ho dovuto comunque competere con ragazze professioniste, persone meravigliose ma anche atlete fortissime per cui ho chiaramente dato tutto, ho cercato di fare un meglio di me. Sono consapevole che c'è ancora tanto da lavorare perché comunque sono veramente forti, però me lo immaginavo ma sono disposta a farlo perché ho trovato qualcosa in cui credere e che mi fa stare bene per cui sono proprio felice".