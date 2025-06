CICLOSTORICA Ciclostorica, La Titanica anima le strade di San Marino e Valmarecchia Partenza e arrivo a Borgo Maggiore per la quarta edizione dell'evento, tappa del Giro d'Italia d'Epoca.

Firmetta di presenza sul cartellone in rosa, timbro – apposto alla partenza e agli arrivi dai ragazzi dell'associazione BattiCinque – e si parte. È la 4ª edizione della Ciclostorica La Titanica, valida come tappa del Giro d'Italia d'Epoca e che ha portato in Repubblica 250 partecipanti. Tre percorsi su e giù per le strade di San Marino e della Valmarecchia, tra rievocazione storica, sport e riscoperta del territorio. Tutti tassativamente in vintage, con biciclette storiche – dal telaio antecedente al 1987 – e abbigliamento d'altri tempi.

Si comincia dalla piazza di Borgo Maggiore e da lì si sale verso il centro storico, con sosta in Piazza della Libertà accompagnata dallo spettacolo degli sbandieratori. Quindi si riprende e comincia la discesa verso Gualdicciolo, dove si imbocca la ciclabile del Marecchia. E si prosegue fino alla novità di questa edizione, il traguardo del percorso Corto nel centro storico di Santarcangelo. Poi la risalita, da Verucchio fino al rientro a San Marino lungo il percorso della vecchia ferrovia, per i parchi Ausa e Laiala, e il ritorno alla piazza di Borgo, traguardo sia per il percorso Medio che per quello Lungo.





Nel video le interviste ai partecipanti

