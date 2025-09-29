TV LIVE ·
Cinque medaglie per Agata Riccardi: "Sono super felice e super fiera di questo risultato"

Ai campionati italiani di tiro a segno, l'atleta sammarinese, che difende i colori del TSN Bologna, è salita cinque volte sul gradino più alto del podio.

di Elia Gorini
29 set 2025

Reduce dai Campionati Italiani di tiro a segno a Roma, Agata Riccardi sottolinea tutta la soddisfazione per le cinque medaglie conquistate con il TSN Bologna:

"È un'emozione grandissima, sono super felice e super fiera di questo risultato".

Cinque medaglie, tra l'altro sempre nella carabina, ma in distanze diverse e discipline diverse.

"Esatto, ho vinto una medaglia a squadre nella carabina a 10 metri donne assoluta e ben quattro medaglie nella carabina invece a 50 metri, due nella tre posizioni donne e due nella CST".

Un buon modo per ripartire per la nuova stagione del tiro a segno?

"Decisamente, questo è un ottimo punto di partenza, è un ricordo che stiamo lavorando in maniera corretta e per obiettivi sempre più grandi, sempre migliori".

Qual è stata la medaglia più bella?

"Sicuramente la medaglia ottenuta nella carabina standard a terra".

Per quale motivo?

"Allora la carabina a terra è la gara che ha portato anche al quinto posto alle Olimpiadi di Francesco Nanni nell'84 a Los Angeles e un terzo posto ai campionati italiani nel 2023 a Roberto Raschi".

Hai vinto una medaglia a squadre e tu spari per Bologna.

"Esatto, questo anno l'ho affrontato con il club del TSN Bologna. Quando ho studiato a Bologna per sei anni mi sono sempre allenata con loro e nel momento in cui mi hanno chiesto di poter partecipare come squadra con loro quest'anno ho accettato e avrò intenzione però di tornare sicuramente ad allenarmi e soprattutto a partecipare per il poligono di San Marino".




