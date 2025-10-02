TV LIVE ·
Cinque podi per San Marino agli Internazionali

Tre argenti e due bronzi: questo il bottino degli atleti del Titano alla rassegna svolta in Francia

2 ott 2025
Cinque podi per San Marino agli Internazionali

San Marino torna dagli Internazionali di acqua walking con cinque medaglie. Un bottino, ottenuto lo scorso weekend a Mandelieu, in Francia, dove si sono svolti i campionati, che lascia il tecnico Vanet "pienamente soddisfatto per il risultato e per l'impegno dimostrato in campo gara".

Tre gli argenti: di Elia Moroni nel beach trail, di Simone Saraceni nei 200 metri e della coppia Giuseppe Perrotta - Elia Moroni negli 800 metri. Ai secondi posti si aggiungono due bronzi, vinti da Cinzia Battistini nel 50 metri e dal duo Roberta Cecchetti - Antonella Saraceni negli 800 metri femminili. Un risultato che conferma San Marino tra i protagonisti di una disciplina ancora emergente, ma in costante crescita.




