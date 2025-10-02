AQUA WALKING

Cinque podi per San Marino agli Internazionali

Tre argenti e due bronzi: questo il bottino degli atleti del Titano alla rassegna svolta in Francia

Cinque podi per San Marino agli Internazionali.

San Marino torna dagli Internazionali di acqua walking con cinque medaglie. Un bottino, ottenuto lo scorso weekend a Mandelieu, in Francia, dove si sono svolti i campionati, che lascia il tecnico Vanet "pienamente soddisfatto per il risultato e per l'impegno dimostrato in campo gara".

Tre gli argenti: di Elia Moroni nel beach trail, di Simone Saraceni nei 200 metri e della coppia Giuseppe Perrotta - Elia Moroni negli 800 metri. Ai secondi posti si aggiungono due bronzi, vinti da Cinzia Battistini nel 50 metri e dal duo Roberta Cecchetti - Antonella Saraceni negli 800 metri femminili. Un risultato che conferma San Marino tra i protagonisti di una disciplina ancora emergente, ma in costante crescita.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy