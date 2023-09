TIRO A VOLO Cinque tiratori sammarinesi agli Europei di Osijek in Croazia In pedana Alfio Tomassoni, Manuel Mancini, Gian Marco Berti, Alessandra Perilli e Martina Tonnini

Domani a Osijek in Croazia prenderanno il via i Campionati Europei di Tiro a Volo, specialità fossa Olimpica. In gara ci saranno anche cinque tiratori sammarinesi. Alfio Tomassoni, Manuel Mancini e Gian Marco Berti in campo maschile, Alessandra Perilli e Martina Tonnini nella prova femminile. Oltre al titolo continentale, i Campionati Europei mettono in palio per i vincitori, una carta olimpica per i giochi di Parigi 2024.

