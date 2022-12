TENNIS TAVOLO Claudio Stefanelli: "Abbiamo 3 giocatori in serie A2 e puntiamo alle medaglie ai giochi di Malta 2023" E' il frutto di un duro lavoro - ha aggiunto Stefanelli - vedere Mattias Mongisuti, Federico Giardi e Chiara Morri giocare a certi livelli, è motivo di grande soddisfazione

Tempo di bilanci anche per il Tennis Tavolo Sammarinese. Il direttore tecnico della Nazionale, Claudio Stefanelli, si dice soddisfatto per crescita di un movimento che è riuscito a portare 3 giocatori in serie A 2, Mattias Mongiusti, Federico Giardi e Chiara Morri. Obiettivo per il 2023, i Giochi dei Piccoli Stati a Malta e la qualificazione ai Giochi Olimpici Europei in programma a Cracovia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: