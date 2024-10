Claudio Stefanelli confermato nella commissione tecnica europea ETTU

É arrivata in questi giorni dalla Federazione Europea tennistavolo la comunicazione della conferma per il tecnico sammarinese Claudio Stefanelli come membro della Commissione Tecnica Europea per il quadriennio 2024 / 2028, un incarico prestigioso in una delle Commissioni più importanti della Federazione Europea che conta ben 58 nazioni associate, una nomina importante per il tecnico sammarinese avvenuta nonostante la riduzione dei membri della Commissione che è stato portato da nove a sette.