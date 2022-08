Col Trofeo Venturi la Pesca Sportiva fa festa

Con la festa di mezza estate la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva anticipa il Ferragosto e riunisce amici e collaboratori. E' l'occasione per assegnare il Trofeo Marco Venturi, dedicato al ricordo dello storico collaboratore federale. A consegnarlo al vincitore la vice Presidente della Federazione nonché compagna di Marco, Daniela Rocconi. Riconoscimenti anche alla categoria Under 15 vinta da Giovanni Bollini davanti a Tommaso Casadei e Loris Casadei. Per l'Under 11 invece vince Roman Fabriel su Leonardo Gasperoni e Lionel Battistini. In oltre 70 alla festa che ha avuto come ospite anche il Presidente Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Marco Tinti a testimoniare il rapporto di collaborazione e amicizia tra i due organismi. Con l'occasione è arrivata la conferma che l'Under 15 sammarinese sarà impegnata su un lago emiliano il 28 agosto per una giornata di pesca. Archiviato il momento di festa, la Federazione è già pronta a proseguire la sua estate agonistica fitta di appuntamenti.