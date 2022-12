BALESTRIERI Collare di Balestriere Onorario a Vittorio Casali e Marino Albani E' stata una giornata importante per la Federazione Balestrieri Sammarinesi: messer Vittorio Casali e il presidente SUMS Marino Albani sono stati insigniti del più alto riconoscimento per chi dimostra grande attaccamento e passione alla federazione.

Aneddoti, riconoscimenti, emozioni. Pomeriggio dai forti sentimenti per messer Vittorio Casali – balestriere, costruttore di balestre e maestro d'armi – e per il presidente della Società Unione Mutuo Soccorso Marino Albani. I due sono stati infatti insigniti del Collare di Balestriere Onorario, il più alto riconoscimento che la Federazione Balestrieri Sammarinesi può deliberare in favore di personaggi che si sono distinti nei confronti di quest'ultima, dimostrando grande attaccamento e passione. Alla presenza del presidente Stefano Ugolini e del direttivo, Casali e Albani hanno ricevuto il collare e – ovviamente – l'emozione ha preso il sopravvento, in un momento così forte e solenne.

Nel servizio le interviste a Stefano Ugolini (presidente Federazione Balestrieri Sammarinesi), Marino Albani (presidente SUMS) e Vittorio Casali (balestriere e maestro d'armi)

