Collecchio ko, San Marino completa la tripletta

Sarà stata la scorpacciata del pomeriggio, certo nessuno si sarebbe aspettato una Gara3 così bloccata tanto da rendersi necessario un extrainning per trovare il punto della vittoria. Vittoria che è andata comunque a San Marino a completamento di una tripletta che lancia i Titani (con 8 vittorie e 1 sconfitta) all'inseguimento della capolista Bologna che invece ha fatto percorso netto. A Serravalle Gara3 arriva fino all'ottava ripresa quando la valida di Celli spinge a casa il punto di Pulzetti. Precedentemente la possibilità di chiuderla i padroni di casa l'hanno avuta al sesto, chiusa tra molti rimpianti a basi piene. Vittoria preziosa, sudatissima e partita sorprendentemente in bilico. Anche perchè qualche ora prima San Marino aveva spazzato via Collecchio col punteggio record di 21-4, reso possibile dal nuovo regolamento che non prevede la possibilità di interrompere le partite "per manifesta" e impone comunque di arrivare al settimo. Grande continuità di rendimento per tutto il match da parte dei ragazzi di Chiarini, che segnano in ognuno dei sei inning d’attacco fuggendo definitivamente nel terzo quando passano da 5 a 11-2. Da segnalare i due fuoricampo di Federico Celli e l’homer anche di Lole Avagnina. Tre valide per Lorenzo di Fabio. Soddisfazione per la prima valida nella massima serie di Alessandro Beccari, classe 2004, di grande prospettiva.