Collecchio-San Marino 2-15 in gara 3. Titani consolidano il primo posto

È sweep per il San Marino Baseball, che vince anche gara3 a Collecchio e consolida la prima posizione in classifica. Nel 15-2 di questa terza partita, da segnalare i due big inning che hanno deciso tutto: il secondo, con 5 punti, e il quarto, con 8. Sul monte tre inning per Hernandez, tre per Baez (vincente) e uno per Kourtis. Nel box da segnalare le prestazioni di Angulo (3/4 con un triplo) e Albanese (quattro punti battuti a casa). Sul monte la sfida è tra Santana ed Hernandez, col primo inning di studio (nessun arrivo in base per le squadre) e il secondo invece che spacca già in due la partita.

L'ottava settimana del campionato di Serie A1 Baseball dunque va in archivio con i recuperi delle partite previste per sabato 29 agosto ma rinviate causa maltempo: la UnipolSai Fortitudo Bologna si riorganizza e torna in carreggiata vincendo 3-2 contro il Parma Clima, che perde la possibilità di realizzare il "cappotto" contro i campioni d'Italia.