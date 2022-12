TENNIS Colonna-Grandi trionfano a Cipro, Talita Giardi vince a Osimo Dal beach tennis al tennis, è stato un weekend di successi per i colori biancazzurri

Colonna-Grandi trionfano a Cipro, Talita Giardi vince a Osimo.

I beachers Alice Grandi, Marika Colonna e Alvise Galli sono volati ai Cipro per partecipare al torneo BT50. La coppia femminile Colonna - Grandi si è aggiudicata il titolo, superando in finale il duo lettone-ucraino Tmsevica-Uegoreychenko per 6-2 6-4. Alvise Galli, in coppia con Andrea Banci, si è fermato invece in semifinale contro la testa numero 2 del torneo, la coppia italiana Boscolo – Gini (6-2 6-4). Soddisfatto il Capitano Stefano Pazzini, che sottolinea l’importanza del risultato nell'ultimo impegno internazionale del 2022, alla vigilia di un 2023 denso di appuntamenti. La tennista Talita Giardi ha trionfato invece nel Torneo Rodeo Open dell’Asd Junior di Osimo. La giovane biancazzurra, dopo aver eliminato la qualificata Aurora Compagnucci e la testa di serie numero 2 Diana Rolli, in finale ha avuto la meglio sulla prima forza del torneo, l’ucraina Lubotenko, battuta per 4-2 2-4 11-9.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: