Comegym, Emma Fratti di bronzo alle clavette

San Marino torna dal Comegym con un bronzo e la qualificazione alle rispettive finali per tutte e quattro le atlete schierate. Nella manifestazione giovanile di ginnastica ritmica dedicata ai Paesi del Mediterraneo, ospitata quest'anno a Istanbul, il Titano ha portato in pedana le individualiste Ludovica Vannoni (categoria pre-junior) e le junior Sara Ceccoli, Lucia Frisoni ed Emma Fratti, accompagnate dall'allenatrice Serena Sergiani e dall’ufficiale di gara Luna Casadei.

A conquistare il bronzo è stata Fratti, terza classificata alle clavette, che ha poi sfiorato il podio anche al cerchio, dove ha chiuso al quarto posto. In una manifestazione cresciuta ancora di livello, anche le altre sammarinesi si sono qualificate per delle finali di specialità: Vannoni, all'esordio in una competizione di questo genere, ha centrato tutte e quattro quelle previste nella sua categoria, terminando quinta al cerchio, alla palla e al nastro e quarta alle clavette; bene anche Frisoni, quinta alla palla, e Ceccoli, settima al cerchio.







