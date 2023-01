GINNASTICA RITMICA Comincia bene il 2023 della ritmica sammarinese

Il primo appuntamento in calendario per il nuovo anno della ginnastica ritmica si è svolto nel fine settimana a Lucca, con la partecipazione al 12° Trofeo Nazionale di ginnastica ritmica Irene Bacci. La manifestazione ha rappresentato un’ottima pedana per testare esercizi di nuova composizione in preparazione dell’eminente campionato di Serie C ed è servito come debutto per Emma Fratti nella categoria Junior e per Vittoria Magnani e Camilla Rossi, al loro esordio nella categoria Senior. Nella categoria Junior A, Gioia Casali ottiene il primo posto alle clavette e quarta posizione nell’esecuzione con il cerchio; bronzo per Eva Ambrogiani al cerchio e sesto piazzamento alla palla; per l’altra Ambrogiani, Gloria, arrivano un 10° e 13° posto rispettivamente al cerchio e alle clavette. L’esordio di Fratti in categoria è segnato da due medaglie: argento al cerchio con soli 0,35 centesimi di differenza dalla prima classificata e un bronzo al nastro. Nella categoria Senior A, due podi con l’argento per Vittoria Magnani alla palla e alle clavette, secondo posto anche per Camilla Rossi con l’esercizio al nastro e quinta posizione al cerchio. Non delude Matilde Tamagnini che inizia l’anno con la conquista dell’oro alla palla e un bronzo al cerchio.

