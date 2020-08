PESCA SPORTIVA Cominciati i lavori al Lago di Faetano

Cominciati i lavori al Lago di Faetano.

Sono cominciati i lavori al lago di Faetano. Da tempo programmati da Federazione e Comitato Olimpico per rimodernare l'impianto, si sono resi col tempo urgenti per via del fenomeno specie nel periodo estivo della dispersione dell'acqua. Ruspe al lavoro per l'escavazione e l'istallazione di una paratia di contenimento sulla sponda lato strada. Sulla sponda opposta invece il tecnici dell'Azienda dei Servizi stanno lavorando al riposizionamento delle paratie.

I lavori dovrebbero durare una quindicina di giorni e una volta terminati sarà gradualmente ripristinato il livello dell'acqua del lago. L'obiettivo della Federazione è quello di riattivare la piena funzionalità dell'impianto per il corretto svolgimento della stagione invernale.

