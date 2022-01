COVID-19 Comitato Esecutivo: "Il CONS è tenuto ad agire in relazione alle normative vigenti a San Marino sulle modalità di accesso alle strutture sportive" Lunedi 24 gennaio la delegazione che parteciperà alle Olimpiadi di Pechino 2022 sarà ricevuta dai Capitani Reggenti

Si è riunito ieri sera il Comitato Esecutivo del CONS con la prima seduta del 2022. Il presidente Gian Primo Giardi ha informato della conferenza video con il presidente del CIO, Thomas Bach, a un mese dall’inizio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, dov'è stata ribadita l’importanza del rispetto delle prescrizioni per la disputa dell'evento in piena sicurezza ed è stato confermato l'obbligo vaccinale. L'Esecutivo ha espresso soddisfazione per la qualificazione di Anna Torsani ai Giochi di Pechino, aspettando i risultati del fine settimana che determineranno l'atleta maschile qualificato. La delegazione che parteciperà alle Olimpiadi Invernali sarà ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti, lunedì 24 gennaio.

E’ stata discussa una proposta, che dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, per l’inclusione di beach volley e bowling nell'edizione di Malta 2023. Il Comitato esecutivo ha preso atto che tutte le Federazioni hanno definito la data delle rispettive assemblee per i rinnovi delle cariche federali. Sul tema della pandemia, il CONS ha ribadito l'assoluto impegno per la tutela dell'attività sportiva, agonistica e non, e dell'intero movimento sportivo. Nel recepire le indicazioni del CIO e della comunità scientifica internazionale sulle misure di contrasto al Covid-19, con gli inviti alla vaccinazione e la praticabile sintesi tra lo svolgimento della pratica sportiva in sicurezza e la tutela della salute pubblica generale, il CONS è tenuto ad agire in relazione alle normative vigenti a San Marino sulle modalità di accesso alle strutture sportive, con riferimenti alle varie fasce di età.

