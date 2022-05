SPORT SAMMARINESE Comitato Paralimpico: attivato un protocollo per le federazioni sportive che vogliono operare nell'ambito dello sport paralimpico

Il Comitato Paralimpico Sammarinese comunica che è stato attivato, in collaborazione con il Comitato Paralimpico Internazionale, un protocollo per le Federazioni Sportive Nazionali che vogliono operare nell’ambito dello sport paralimpico. Le Federazioni interessate possono inviare un’email a cpsanmarino@gmail.com.

