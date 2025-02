PARALIMPICO Comitato Paralimpico Sammarinese, Eleonora Comellini è la nuova presidente: "Vogliamo garantire a tutti il diritto di fare sport" Rinnovato in toto il direttivo del CPS

Rinnovato in toto il direttivo del Comitato Paralimpico Sammarinese: per il quadriennio 2025-2028, la presidente sarà Eleonora Comellini. Roberto Ercolani e Riccardo Marchetti sono rispettivamente vice presidente e segretario generale, completano il direttivo Daniele Marchetti (tesoriere) e Marina Minutillo.

La Presidente Eleonora Comellini:

"I nostri obiettivi sono riuscire a far fare sport a livello internazionale, quindi agonistico, ad atleti che abbiano voglia di mettersi in gioco, che abbiano disabilità o intellettive-relazionali oppure fisiche e possono quindi partecipare a manifestazioni sotto la bandiera di San Marino".

Abbiamo già qualcosa a calendario dal punto di vista agonistico o prima c'è una prassi burocratica da espletare?

"La prassi burocratica è molto complicata, con uno dei nostri atleti siamo già a buon punto, manca solo l'ultima certificazione che forse sarà fatta a Parigi verso la fine di giugno e dopo vedremo i calendari, cosa fare".

Immagino ci sia molto da lavorare, un mondo tutto da costruire:

"Sì, abbastanza, però abbiamo già due atleti che sono in lizza per entrare in questo mondo paralimpico, sono atleti che hanno cominciato la loro attività con Special Olympics e stanno proseguendo con la San Marino Academy di Atletica e quindi siamo già come preparazione a buon punto. Poi c'è tutta la parte burocratica che è terrificante".

Aspettate il rinnovo delle cariche del Comitato Olimpico per lavorare insieme?

"Assolutamente sì, per lavorare col Comitato Olimpico, le Istituzioni, perché anche la Segreteria di Stato allo Sport era molto interessata a questa nostra attività e quindi collaboreremo con tutti, anche con le varie federazioni".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: