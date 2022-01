Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin e Fair Play nell’anniversario della nascita del Barone

Nella ricorrenza del 159° anniversario della sua nascita di Pierre De Coubertin e coincidente con la data di fondazione del Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin (CSPC) del 1 gennaio 2022 i Comitati Sammarinesi Fair Play e Pierre De Coubertin desiderano ricordare con gratitudine e rispetto questo “Gigante dello Sport“ per il notevole contributo allo Sport e all’Olimpismo con la finalità di diffondere la cultura olimpica e i principi, valori legati al movimento sportivo e Olimpico con l’intento di ampliare l’interesse e la formazione all’Olimpismo nel contesto universale.

Pierre de Coubertin, pedagogista e storico francese, è passato alla storia per aver riproposto in chiave moderna i Cosiddetti Giochi Olimpici; sin dalle sue prime attività in ambito Educativo è sempre stato tra i maggiori protagonisti e sostenitori di una corretta disciplina sportiva ispirata ai valori del Fair Play.