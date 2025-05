ANDORRA 2025 Commissione tecnica, Rossini: "Molto contenti", Rosti: "Risultati oltre le aspettative" Traccia un bilancio dei Giochi di Andorra anche la Commissione tecnica del Cons

Traccia un bilancio dei Giochi di Andorra anche la Commissione tecnica del Cons composta da Micol Rossini e Pier Marino Rosti.

Siamo molto contenti anche perché alcune ce l'aspettavamo chiaramente, altre sono arrivate inaspettate perché anche Sport Nuovi è sempre difficile capire qual è il livello all'interno dei giochi dei piccoli stati e quindi sì, direi che non ne avevamo preventivate così tante e quindi siamo contentissimi. Parlando un po' di risultati, la tua medaglia? La mia medaglia del 2001 è ormai archiviata direi a questo punto essendo arrivate ben due della Jasmine e per il resto insomma io ho visto i ragazzi così contenti, li ho visti prepararsi in questi due anni da Malta a tanti obiettivi e tanta voglia di riconfermare, a questo punto ancora, superare l'obiettivo di Malta e quindi direi che sono tutte bellissime. Quello che abbiamo ottenuto in questa edizione va al di là delle nostre aspettative, questo sicuramente è merito dei ragazzi, è merito delle federazioni che hanno lavorato veramente in questi due anni in maniera concreta e decisa con i ragazzi e con il Comitato Olimpico e questa è la dimostrazione del lavoro che è stato fatto in questi anni.

Sicuramente abbiamo, ci siamo resi consapevoli che il livello sportivo è notevolmente aumentato e quindi al di là di questo che è il risultato che ci rende veramente orgogliosi e soddisfacenti dobbiamo pensare anche a progettare, a realizzare quello che sarà di qui a due anni il nostro futuro obiettivo, però ci siamo veramente in questa occasione, i ragazzi hanno dimostrato tutto il loro valore, la loro professionalità e il loro impegno e questo è un applauso che va più che diciamo al contesto a tutti i ragazzi.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: