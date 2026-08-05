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Compak: Renato Ragini vince il titolo sammarinese, Armando Rodà si aggiudica il Gran Prix

5 ago 2026
Compak: Renato Ragini vince il titolo sammarinese, Armando Rodà si aggiudica il Gran Prix

Allo stand di tiro a volo è stato consegnato il titolo di campione sammarinese di Compak per il 2026: Renato Ragini si è assicurato la vittoria finale, seguito sul podio da Christian Costa e Omar Michelotti. Nelle Lady successo per Sofia Michelotti. Nello stesso fine settimana l’impianto di tiro a volo ha ospitato anche il 13° Gran Prix Compak, che ha visto trionfare Armando Rodà. Secondo gradino del podio per Luigi Matteoni e terzo per Renato Ragini, che chiude un fine settimana con due medaglie.




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